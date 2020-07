De grootse plannen mogen in de vuilnisbak: 'Investeerdersgroep rond Newcastle trekt zich terug uit deal'

Newcastle United mag de toekomstplannen in de vuilnisbak gooien. De overname van Public Investment Fund gaat niet door. Het zijn de investeerders zelf die een stap terug zetten.

Enkele weken geleden geraakte bekend dat Newcastle United zou worden overgenomen door het Public Investment Fund. In praktijk is dat simpelweg een staatsconsortium van Saoedi-Arabië. The Magpies moesten het speeltje worden van kroonprins Mohammad bin Salman.

De kroonprins zag Newcastle al als nieuwe topclub in de Premier League. Op de geruchtenmolen werden een pak topspelers aan een verhuis naar het noordoosten van Engeland gelinkt. Niets is minder waar.

Golf aan kritiek, terrorisme, klachten,...

BBC laat weten dat PIF zich heeft teruggetrokken. Het consortium is de aanhoudende kritiek beu en wil niet langer wachten op het fiat van de Premier League om Newcastle over te nemen. In praktijk zagen ze de bui al hangen.

Er kwam een golf aan kritiek omdat Saoudi-Arabië het niet al te nauw neemt met de mensenrechten. Bovendien kon PIF gelinkt worden aan terrorisme en liep er zelfs een klant van wereldhandelsorganisatie WTO tegen de groep. HIER kan je alles nog eens nalezen.