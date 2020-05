Eindigt het sprookje van Newcastle al voor het echt begon? 'WTO en CIA jagen op nieuwe eigenaar en diens piratenzender'

Newcastle United wil uitgroeien tot één van de topclubs in de Premier League. Het sprookje lijkt nu echter uit elkaar te spatten. De kritiek op Mohammad bin Salman is er al vanaf dag één, maar nu lijkt het genadeschot te zijn gegeven.

Newcastle United wordt overgenomen door het Public Investment Fund. In praktijk is dat gewoon het staatsconsortium van Saoedi-Arabië. En Newcastle United wordt het speeltje van kroonprins Mohammad bin Salman.

Vanaf de bekendmaking van de overname regent het niet alleen transfergruchten, maar ook kritiek rond laatstgenoemde. Het is geen geheim dat Saoedi-Arabië het niet al te nauw neemt met mensenrechten of andere normen en waarden.

WTO, CIA,...

Maar de laatste evolutie zou de doodsteek kunnen betekenen voor het project. Het WTO (wereldhandelsorganisatie, nvdr.) heeft namelijk formeel bewijs in handen dat BeoutQ in handen is van Saoedi-Arabië en de kroonprins. Dat schrijft The Guardian.

BeoutQ is één van de zenders die op de lijst van CIA staat als piratenzender én gelinkt wordt aan terrorisme. BeoutQ zendt sportwedstrijden van overal ter wereld uit, maar doet dat uiteraard niet op de legale manier. Bovendien zijn ook de geldstromen niet al te koosjer.

Doodsteek?

Het is uiteindelijk de Premier League en de Engelse voetbalbond die zal beslissen of de overname geldig is. Public Investment Fund wil 340 miljoen euro betalen voor tachtig procent van de aandelen van de Magpies. Al is het momenteel allesbehalve zeker of dat voldoende zal zijn…