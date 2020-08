Napoli moet het tegen Barcelona waarschijnlijk zonder absolute sterspeler doen

Als Napoli nog kans wil maken tegen Barcelona, dan maakt het in de terugwedstrijd best zo veel mogelijk goals. Thuis speelde het namelijk 1-1 gelijk.

Als we aan doelpunten aan Napolitaanse moeten verwachten, dan denken wij meteen aan Dries Mertens. De Rode Duivel zal normaal gezien dan ook van de partij zijn. Wie dat waarschijnlijk niet is, is Lorenzo Insigne.

De Italiaanse sterspeler van Napoli liep in de wedstrijd tegen Lazio een blessure aan het dijbeen op en is twijfelachtig. "We bekijken de situatie van Insigne dag per dag", laten ze bij Napoli weten.

Napoli zal wel hopen dat Insigne nog fit geraakt. Met 12 doelpunten en 8 assists was Insigne al bij heel wat doelpunten betrokken dit seizoen.