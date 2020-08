Zlatan Ibrahimovic mag nog maar eens een record aan zijn reeds indrukwekkende palmares toevoegen

"Ik kan nog op een hoog niveau blijven spelen tot mijn vijftigste." Moeten we daar nog verbaasd van opkijken als Zlatan Ibrahimovic zo'n uitspraak doet? De Zweedse spits is er inmiddels 38 en is weer een record rijker.

Dat hij nog steeds op een hoog niveau mee kan bewees Zlatan Ibrahimovic vorig weekend nog. Op de slotspeeldag legde hij er tegen Cagliari nog een in het mandje. Goed voor zijn tiende goal al dit seizoen en hij speelt nog maar sinds januari voor AC (18 matchen in de Serie A). Vorige week konden we u nog melden dat Zlatan de eerste speler was die 50 goals in de Seria A heeft gescoord voor zowel AC als Inter. En door de goal tegen Cagliari is hij de oudste speler (38 jaar en 302 dagen) die aan tien competitiedoelpunten komt op een seizoen. Terwijl hij daar maar een half seizoen voor nodig had... 38 & 302 - A 38 ans et 302 jours, Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 est devenu le joueur le plus âgé à atteindre les 10 buts sur une saison de Serie A dans l’histoire de la compétition. Eternel. 🍷 pic.twitter.com/9LWHnR008D — Optajean (@OptaJean) August 3, 2020