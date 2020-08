En nu Cathy Berx? Positieve coronatest bij Beerschot is geïsoleerd geval

Beerschot werd vlak voor de promotiefinale opgeschrikt door een positieve coronatest in de gelederen. Een nieuwe testronde leverde alleen maar negatieve resultaten op.

De speler van Beerschot die positief had getest op het coronavirus verblijft in quarantaine. Zijn ploegmakkers ondergingen een nieuwe test en daaruit bleek dat niemand besmet is geraakt. Goed nieuws dus voor de Kielse Ratten. Maandag zouden ze hun seizoen in 1A aanvatten op het veld van KV Oostende.

En nu, Cathy Berx?

Als de competitiestart niet wordt uitgesteld natuurlijk. Want de clubs uit de provincie Antwerpen mogen volgens de maatregelen op hun grondgebied niet aan competitievoetbal doen in hun eigen stadions. En KV Mechelen en Antwerp zouden met een thuismatch aan de competitie beginnen...

De Pro League hoopt dat provinciegouverneur Cathy Berx een uitzondering maakt voor het profvoetbal. Zij gaat een uitspraak doen op basis van het advies van Celeval, waarin viroloog Steven Van Gucht zetelt. Hij gaf op VTM Nieuws aan dat het niet aan Celeval is om die uitzondering te maken. Dus wat zal Berx oordelen?

Het feit dat het coronageval bij Beerschot geïsoleerd is gebleven spreekt misschien in het voordeel van het voetbal.