David Silva dan toch op weg naar de Serie A? Italiaanse topclub staat stap dichter bij zijn komst

David Silva zal volgend seizoen dan toch nog in Europa voetballen. Lazio zou dicht bij een akkoord staan met de Spaanse middenvelder. Volgens verschillende Italiaanse media zou David Silva een contract kunnen tekenen voor zo'n 57.000 euro per week. Zo lijkt de Spanjaard toch voor het sportieve te gaan, want hij stond eerder ook al in de belangstelling van Al-Nasr en Al-Ahli. Daar kon hij uiteraard enorm veel geld gaan verdienen.