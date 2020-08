'Ajax klopt voor winger aan bij Tottenham, maar onderhandelingen lopen allesbehalve van een leien dakje'

AFC Ajax zoekt naar versterking voor de linkerflank. De Ajacieden klopten inmiddels aan bij Tottenham Hotspur, maar de onderhandelingen lopen niet van een leien dakje.

The Telegraph weet dat AFC Ajax Ryan Sessegnon wil huren van Tottenham Hotspur. En dat is het probleem. De linkspoot mag vertrekken in Londen, maar the Spurs zien hem liever volledig van het toneel verdwijnen.

Tottenham betaalde een dik jaar geleden 27 miljoen euro om de 20-jarige Engelsman weg te halen bij Fulham. Hij kon zich echter nooit helemaal doorzetten. Ajax is echter niet van plan om zo’n bedrag op te hoesten. En Daniel Levy kennende…