1A of 1B, die onzekerheid hield spelers weg bij Waasland-Beveren: "Hopelijk heeft dit iets veranderd"

De zege van Charleroi op Club Brugge of de nederlaag van Gent tegen een fris STVV waren onverwacht, maar de grootste verrassing van de speeldag was misschien wel de 1-3 van Waasland-Beveren op het veld van KV Kortrijk. De Waaslanders staan nu zowaar aan de leiding van het klassement.

Oh ironie! Het tot degradatie veroordeelde Waasland-Beveren voerde een lange juridische strijd en kreeg uiteindelijk wat het wou: de club mocht in 1A blijven. Maar was (en is) de club daar wel klaar voor, vroeg bijna iedereen zich af.

Zwaar seizoen

Dat er nog werk is, zal trainer Nicky Hayen niet ontkennen, maar zijn manschappen hebben zondag wel voor een statement gezorgd op het veld van KV Kortrijk. "Deze drie punten zijn mooi meegenomen, want we staan voor een loodzwaar seizoen", legde Hayen uit in Het Belang van Limburg.

De voorbereiding ging niet van een leien dakje, mede door de onzekerheid over de toekomst. "Gedurende zeven van de acht weken wisten we niet in welke reeks we zouden uitkomen. Ook spelers wilden daarom niet komen, dus hopelijk heeft dit iets veranderd", besloot de Limburgse trainer van W-B.