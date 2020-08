Moet Sorloth topspits gaan vervangen bij deze kwartfinalist van de Champions League?

Nadat hij topschutter werd in de Turkse competitie, is the sky the limit geworden voor de Noorse spits Alexander Sorloth. Zo zou er concrete interesse zijn van een absolute topclub.

In een niet zo ver verleden speelde de Noorse spits nog in de Jupiler Pro League bij AA Gent. Bij Gent scoorde hij in 2019 4 doelpunten in de competitie toen hij er een half jaartje uitgeleend werd door moederclub Crystal Palace. Bij Trabzonspor is Sorloth zo goed op dreef dat RB Leipzig geïnteresseerd is in de topschutter van de Turkse competitie. Met de verkoop van Timo Werner aan Chelsea, heeft Leipzig nood aan een spits en volgens het Duitse BILD is Sorloth een target van Leipzig-trainer Nagelsmann. Leipzig heeft alleszins geluk want Trabzonspor huurt Sorloth van Crystal Palace maar lijkt niet in de mogelijkheid te zijn om de schamele afkoopsom van 6 miljoen euro te betalen aan de Engelse club. Zo kan Leipzig alvast niet achter het net vissen.