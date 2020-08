Braziliaanse Belg Andreas Pereira op weg naar de exit bij Manchester United

Andreas Pereira werd na de coronabreak minder betrokken bij Manchester United. Het zou weleens einde verhaal kunnen betekenen voor hem in 'the Theatre of Dreams'...

Andreas Pereira kan misschien terugblikken op zijn beste seizoen bij Manchester United. De in Duffel geboren Braziliaan was geregeld titularis en kwam in 40 officiële gelegenheden (2 goals, 4 assists) in actie voor de Red Devlis. En dat terwijl hij na de coronabreak veel minder werd ingezet dan ervoor. Hij kreeg nog maar een paar invalbeurten van manager Solskjaer. Het gevolg: de Braziliaanse international (2 selecties) wil Man United deze zomer verlaten, meldt Esporte Interativo. Oude bekende Valencia Solskjaer zou hem willen overtuigen om bij de club, waar hij overigens al sinds 2012 zit, te blijven. Maar Pereira vindt dat hij ook in de vorige seizoenen al te weel tijd heeft verloren op de bank. Er zouden meerdere clubs interesse tonen, waaronder Valencia, waar hij een jaartje aan werd uitgeleend. Pereira ligt nog tot 2023 onder contract bij Manchester United en zijn marktwaarde wordt geschat op 16 miljoen euro.