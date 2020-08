Francesco Antonucci trekt naar Feyenoord, maar hij wordt meteen uitgeleend: "Daar kan hij zich nog verder ontwikkelen"

Francesco Antonucci is officieel voorgesteld bij Feyenoord. Er zaten enkele Belgische topclubs achter de middenvelder, maar hij heeft dus voor een avontuur in Nederland gekozen. Antonucci komt over van AS Monaco.

Toch zal de 21-jarige middenvelder volgend seizoen nog niet voor Feyenoord spelen, want hij wordt een seizoen uitgeleend aan FC Volendam. Hij kent de ploeg goed, want ook vorig seizoen werd hij uitgeleend aan de Nederlandse club. Frank Arnesen, technisch directeur bij Feyenoord, gaf meer uitleg op de website van de club. "Hij is een prima versterking voor de toekomst. Hij is vorig seizoen enorm gegroeid bij FC Volendam en nu zal hij daar nog een seizoen spelen om zich verder te ontwikkelen."