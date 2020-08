Guardiola weerlegt woorden van collega: "Nee, wij zijn geen favoriet voor deze Champions League"

Manchester City ontvangt morgen Lyon in de Champions League. Lyon-trainer Rudi Garcia liet al weten dat de Citizens favoriet zijn voor eindwinst, maar daar wou Pep Guardiola toch even op reageren.

City droomt allang van de CL, maar dit zou wel eens hun jaar kunnen zijn. Dat was ook de vraag van een journalist op de persconferentie van Guardiola. "Elk seizoen krijg ik die vraag. De druk is er altijd en we groeien elk jaar. Het is belangrijk dat we met Real de koningen van deze competitie geklopt hebben. Maar we zijn geen favoriet voor deze Champions League."

Het wordt er morgen dus op of onder. "In dit stadium begint een andere competitie. Als je de eerste match speelt, dan kijk je ook al naar de return. Maar hier volgt geen tweede kans. Het is erop of eronder. Dat verandert de aanpak volledig. Maar we moeten onze eigen identiteit bewaren."