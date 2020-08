Maandag staat er heel wat te gebeuren bij FC Barcelona: crisisoverleg waar niet alleen de toekomst van coach Sétien besproken wordt

FC Barcelona werd vrijdagavond tot in het diepste van haar ziel vernederd door Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Radicale gebeurtenissen vragen vaak om radicale beslissingen en die lijken er komende maandag dan ook aan te komen bij de fiere Catalaanse club.

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu wil maandag een crisisoverleg organiseren om enkele drastische knopen door te hakken. Dat beweert althans Marca. Niet alleen de toekomst van coach Sétien, zijn vertrek wordt als een formaliteit geacht, staat op de agenda.

Ook de technisch directeur Abigal zal waarschijnlijk het gelag moeten betalen. Daarenboven zou er gesproken worden over vervroegde verkiezingen over het presidentschap. Bartomeu zwaait normaal nog tot eind volgend jaar de plak in Camp Nou, maar na de wanprestatie van vrijdagavond zou ook zijn kop wel eens kunnen rollen.