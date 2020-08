'Nainggolan keert niet terug naar Inter Milaan'

Waar ligt de toekomst van Radja Nainggolan? De Belgische middenvelder is door Inter uitgeleend aan Cagliari en zal ook terugkeren naar Milaan. Maar daar zou trainer Conte niet wild van hem zijn.

Bij Inter zou Nainggolan samen kunnen spelen met Romelu Lukaku. Maar Antonio Conte is geen fan van een woelwater zoals Nainggolan in zijn selectie. Dus hij is hem liever kwijt dan rijk. Na de Europa League-campagne van Inter wordt er verwacht dat Conte een definitief besluit zal nemen over de overbodige spelers.

Enkele maanden geleden deed Cagliari nog uitschijnen dat het voor hen ongmogelijk zou worden om Nainggolan langer aan zich te binden, vooral op financieel vlak. Nainggolan heeft een loon van 3,2 miljoen euro per jaar. Voorzitter Giulini liet al optekenen dat hij zelfs de helft van Nainggolans loon niet zou kunnen betalen door de coronacrisis.

Extra moeite doen

Maar volgens de Italiaanse krant Corriere Dello Sport zal Cagliari er alles aan doen om Nainggolan toch nog te houden. De nieuwe coach Eusebio Di Francesco zou van een langer verblijf van Nainggolan een absolute topprioriteit gemaakt hebben. "Praten met Inter kost niets", klinkt het.