Competitiestart Ligue komt in het gedrang na meerdere positieve coronatesten bij Marseille

Vrijdag zou de Franse competitie van start gaan met het treffen tussen Marseille en Saint-Etienne, maar bij de thuisploeg zijn enkele positieve coronatesten teruggekomen.

Drie spelers van Marseille testen positief op het coronavirus, waardoor er nu in totaal vier personen op de club positief hebben getest. Vanaf vier positieve testen kan de Franse voetbalbond ingrijpen en een wedstrijd uitstellen.

Marseillie liet al weten al het nodige in orde te hebben gebracht, zoat de Franse voetbalbond in samenspraak met de Covid-19-commissie tot een beslissing kan komen.

Op 9 augustus nam Olympique Marseille het nog in een oefenwedstrijd op tegen Nîmes, waar ze ook vermoeden dat het coronavirus nu aanwezig is. Voor de zekerheid is daar iedereen in quarantaine geplaatst.