Lucas Biglia heeft bijna akkoord gevonden en blijft in Italië

Even leek een terugkeer naar Anderlecht in de maak, maar al snel werd duidelijk dat Lucas Biglia financieel onhaalbaar was. De Argentijnse middenvelder lijkt wel een nieuwe club te hebben gevonden.

Lucas Biglia ziet zijn contract bij AC Milaan aflopen en onderhandelt met verschillende clubs over een transfer. Zowel een terugkeer naar Argentinië als Spanje leken lang de volgende stap voor de Argentijn, maar nu zou hij toch in Italië blijven. Gazetta dello Sport geeft aan dat Biglia en Torino een akkoord naderen over een contract van twee seizoenen. Zo kan Biglia actief blijven in Italië, wat gezien zijn dubbele nationaliteit, handig is voor Torino. Met zijn overstap naar Torino zal Biglia wel afstand moeten doen van zijn salaris van 3,5 miljoen euro per jaar. Dat salaris was ook het grootste struikelblok voor Anderlecht.