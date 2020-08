Tottenham laat Engels international vandaag medische testen afleggen

Tottenham heeft er weer heel wat ervaring bij. Als alles goed verloopt tekent Joe Hart eerstdaags een contract bij de Engelse topclub.

Beide partijen zouden al een akkoord hebben en vandaag zou Joe Hart zijn medische testen afleggen bij Tottenham. De 33-jarige goalie moet er de stand-in worden van Hugo Lloris.

Daar neemt hij dan de rol op zich die voordien werd ingevuld door Michel Vorm. De Nederlander liet zijn contract bij Tottenham aflopen en was even in beeld bij Anderlecht.

Hart brengt heel wat ervaring met zich mee. Hart stond 75 keer onder de lat bij de Engelse nationale ploeg. Maar sinds hij door Pep Guardiola aan de kant werd geschoven bij Manchester City, zit zijn carrière in het slop. De uitleenbeurten aan Torino en West Ham brachten geen beterschap en ook bij Burnley was hij reservedoelman.