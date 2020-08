Mist Neymar Champions League-finale wegens domme fout?

Als de UEFA de regels toepast, zal PSG het zonder Neymar moeten doen in de finale van de Champions League. De Braziliaanse sterspeler brak namelijk een nieuwe COVID-regel.

Na de wedstrijd wisselden Leipzig-verdediger Halstenberg en Neymar een truitje uit. Niets speciaal, gebeurt elke wedstrijd in het voetbal. Maar dat is in deze tijden wél een probleem. De UEFA heeft namelijk een apart COVID-reglement opgesteld voor deze FInal 8 en daarin staat dat de spelers geen shirts mogen uitwisselen.

Als ze dat toch doen, dreigt de speler 12 dagen in quarantaine te moeten gaan en mag hij geenenkele wedstrijd spelen. Neymar maakte dus een grote fout toen hij zijn truitje aan Halstenberg gaf.

Neymar won de Champions al een keer in 2015 met FC Barcelona. Voor PSG is het de eerste keer in de finale van de Champions League.