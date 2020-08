Romelu Lukaku op recordjacht? "Records zijn leuk, maar ik wil prijzen winnen

In de halve finale van de Europa League was Romelu Lukaku weer in grote doen. Met twee doelpunten en een assist leidde hij Inter naar de finale.

Het zag er niet naar uit dat hij nog zou scoren. Het stond al 3-0 voor Inter en Lukaku speelde niet zijn beste wedstrijd. Maar dan ontbond Lukaku zijn duivels en schoot hij er nog twee tegen de touwen. Ondertussen heeft Lukaku 19 doelpunten gemaakt en daarmee wordt hij Belgisch topschutter in de competitie. Alweer een record voor de aanvaller van de Rode Duivels. Gisteren brak hij ook nog eens het record door in tien opeenvolgende wedstrijden te scoren in de Europa League. Lukaku heeft ook aan één doelpunt genoeg om het record van Ronaldo te evenaren. Die scoorde 34 doelpunten in zijn eerste seizoen bij Inter Milaan. Maar Lukaku is niet op recordjacht. "Ik ben niet met records bezig. Records zijn leuk, maar ik wil prijzen winnen", zei een gemotiveerde Lukaku na de wedstrijd. Lukaku, injection, BIM BAM BOUM ⚫️🔵



33eme but de la saison pour le roi 😍 Lukaku, injection, BIM BAM BOUM ⚫️🔵33eme but de la saison pour le roi 😍 pic.twitter.com/qDOerj2uZU — Inter FR [Médias] (@InterFRAMedia) August 17, 2020