Edmilson trapt transferzorgen van zich af door club de Qatarese titel te bezorgen

Er is al veel gesproken over Edmilson op extrasportief vlak de afgelopen weken. Maar de winger heeft zich vrijdag ook laten zien op sportief vlak in Qatar.

Want Edmilson heeft er met een doelpunt tegen Al-Ahli voor gezorgd dat zijn club Al-Duhail landskampioen is geworden in Qatar. Op de laatste speeldag begon Al-Duhail met een puntje voorsprong op Al-Rayyan aan de titelwedstrijd. Al-Rayyan won dus Edmilson en co wist wat hen te doen stond. In de 24e minuut bezorgde Edmilson zijn ploeg de titel door het enige doelpunt van de partij te scoren. Deel 1 van het masterplan om Rode Duivel te worden voltooid? Want Edmilson liet weten dat hij op het WK van Qatar wil schitteren in het land waar hij nu speelt.