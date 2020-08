Junior Edmilson heeft een plannetje om via Al-Duhail Rode Duivel te worden op het WK 2022

De geruchten over een terugkeer van Junior Edmilson naar de Belgische competitie zijn in decibels afgenomen nadat de ex-speler van Standard zijn contract bij Al-Duhail had verlengd. Hij wil zich in Qatar in de kijker spelen van de bondscoach en daarvoor heeft hij een plannetje uitgestippeld.

Junior Edmilson heeft de hoop om Rode Duivel te worden en te schitteren op het WK in Qatar nog niet opgegeven. Begin augustus zette hij nog zijn kribbel onder een verlengd verblijf bij Al-Duhail. Zich in België in de kijker spelen zit er dus niet in, maar dat is ook niet het plan van flankaanvaller met Braziliaanse roots. "Als we dit jaar de Aziatische Champions League winnen en ik indruk kan maken op het Wereldkampioenschap voor clubs, dan kan het dat de bondscoach me oproept voor het WK", legde Edmilson uit bij AS English. "Dat zal me de kans geven om erbij te horen."