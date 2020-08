Ook assistenten Ronald Koeman bij Barcelona bekend: Henrik Larsson en Alfred Schreuder

Ronald Koemand is de nieuwe coach van Barcelona en de Nederlander weet ook welke twee assistenten hij meeneemt.

Alfred Schreuder en Henrik Larsson zullen de Nederlander bijstaan tijdens de trainingen en wedstrijden van FC Barcelona. Schreuder was afgelopen seizoen de hoofdcoach van Hoffenheim, maar werkte in het verleden al voor Ajax en FC Twente.

En ook Henrik Larsson is geen onbekende naam. De Zweed is een oud-spits van Barcelona en won er zelfs de Champions League. Hij kent Koeman van in hun gezamenlijke periode bij Feyenoord.

Koeman, Larsson en Schreuder wacht een heel karwei. FC Barcelona heeft nood aan een hele make-over en verschillende oudgedienden zullen de club verlaten. Gezien de coronacrisis zal de club financieel ook niet in staat zijn om forse versterkingen te halen.

De prioriteit blijft vooraan liggen, waar Lautaro Martinez al maandelang gelinkt wordt aan een transfer. Nu de toekomst van Luis Suarez in vraag wordt gesteld bij Barcelona, lijkt de komst van de Argentijn nog waarschijnlijker.