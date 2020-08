Meer details over arrestatie Maguire: zus werd eerst gestoken tijdens ruzie waarna alles escaleerde

Manchester United-verdediger Harry Maguire is voorgeleid na de vechtpartij in Griekenland. De Engelse international werd gearresteerd, maar er zijn intussen ook meer details uitgelekt van wat er gebeurde in aanloop naar het bokspartijtje, waarbij ook agenten betrokken waren.

Maguire zou het aan de stok gehad hebben met rivaliserende fans. Die zouden hem het een en ander naar het hoofd geslingerd hebben. Maar de boel escaleerde toen zijn zus Daisy in de arm gestoken werd, weet het lokale Mykonos Voice. toen de politie arriveerde, kreeg Maguire het aan de stok met hen. “De voetballer was verbaal beledigend tegenover een agent en sloeg hem daarna. De drie mensen die zijn opgepakt, verzetten zich tegen hun arrestatie”, aldus een woordvoerder van de Griekse politie in The Guardian. “Er waren verschillende agenten. Op gegeven moment haalde een van de mannen, die 27, 28 en 29 jaar oud zijn, uit naar een agent en er volgde een gevecht. Ze zijn allemaal gearresteerd, maar ze werden tijdens hun arrestatie gewelddadig. Ook de voetballer. Ze hebben minimaal twee agenten omver gegooid, schopten en raakten hen met hun vuisten.”