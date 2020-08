"Niet gedacht hier zo snel te staan": Vincent Mannaert is spelers op scherp komen stellen na 3 op 9

Landskampioen Club Brugge is het seizoen begonnen met 3 op 9 én een verloren bekerfinale. Voor Philippe Clement was het niet te verklaren wat er gebeurde tegen Beerschot en nu heeft ook de CEO van zich laten horen.

Ook Vincent Mannaert was niet opgezet na de 3 op 9, de twee thuisnederlagen en de verloren bekerfinale. En dat is hij volgens Het Laatste Nieuws de spelers maandag duidelijk gaan maken. "Ik had niet gedacht hier zo snel te staan", zou hij hebben gezegd.

Wake-upcall

Mannaert verwacht van de spelers nu een snelle reactie, want op deze manier kan het echt niet verder. Zijn bezoek aan de kleedkamer moet een wake-upcall zijn.

Ook Philippe Clement sprak de groep toe op maandag, zowel CEO als coach gaan ervanuit dat tegen Genk de rug gerecht wordt, met 3 op 12 houdt niemand rekening.