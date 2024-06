Remco Evenepoel versterkt zijn omkadering met man die nog bij Anderlecht werkte

Remco Evenepoel heeft David Steegen aangetrokken als persoonlijke woordvoerder. Die laatste werkte nog als Communications Manager bij RSC Anderlecht.

Van 2009 tot 2022 was David Steegen aan de slag bij RSC Anderlecht. Eind 2022 liep zijn contract af bij paarswit en Steegen ging als zelfstandig communicatieconsulent aan de slag.

Dat deed hij onder andere voor de Belgische volleybalfederatie Top Volley Belgium en nu gaat hij ook aan de slag voor Remco Evenepoel. Hij wordt zijn persoonlijke persattaché, zo is te horen in een officiële mededeling van onze landgenoot.

Nieuw is de functie eigenlijk niet, want achter de schermen werkte hij al een tijdje ook voor Evenepoel. Steegen zal zich bekommeren om de niet-sportieve media-aanvragen van Evenepoel. Alles wat over sportieve zaken gaat zal nog altijd via Soudal-QuickStep verlopen.

“Ik wil mij volledig kunnen concentreren op mijn sportieve prestaties en het bereiken van mijn persoonlijke sportieve doelen. Daarom zal David mij bijstaan in het beheer van de media-aanvragen”, klinkt het in een officieel communiqué.