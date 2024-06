"Wist Carrasco wat hij moest doen?" Analisten snoeihard voor verschillende beslissingen van Tedesco

De Rode Duivels verloren hun eerste EK-wedstrijd in Duitsland met 0-1 van Slovakije. En dus waren ook de analisten zeer kritisch, zowel tijdens de rust als na de wedstrijd. Ook bondscoach Domenico Tedesco was daarbij de gebeten hond.

Bij de rust hadden de analisten er nog goede hoop op, al was er ook toen al een en ander te vertellen over de hele zaak. "Ik hoop dat Tedesco wat wissels durft door te voeren, want we hebben zitten kijken naar wat er tactisch aan het gebeuren is op het veld en het is weinig overtuigend", aldus Imke Courtois.

"Wist Carrasco wat hij moest doen?", vroeg Karl Vannieuwkerke zich af bij Sporza. "Je ziet hem twijfelen", vond Courtois. "Hij twijfelde vanaf de eerste fase al. We hebben heel veel versies gezien. Offensief kon hij niets brengen en defensief werkte het niet."

Spelen met de kwaliteiten die je hebt

Wesley Sonck pikte meteen in: "Een aanvaller als Doku die gaat mee verdedigen, dat is echt niet nodig. Dat is een jeugdzonde, in principe mag dat niet gebeuren. Maar het is ook vreemd dat we net nu op zo'n manier voor het eerst spelen. Zet gewoon een linksachter en speel met de kwaliteiten die je hebt."

© photonews

Ook de samenwerking van Onana en Mangala kon Sonck niet meteen smaken: "Met twee verdedigende middenvelders spelen, daar ben ik niet voor. Er is te weinig initiatief en De Bruyne staat heel vaak alleen tussen de linies. Zij moeten gewoon veel meer doen."

"De makkelijkste groep vooraf? Zo zie je maar dat zo'n dingen nooit op voorhand kunnen worden aangegeven. We wisten bij de rust al dat het beter zou moeten om zo'n land te ontwrichten en dat is niet gelukt, ook al zijn er twee - terecht afgekeurde - doelpunten gevallen. Het was zoeken en zoeken, het is iets anders dan bij Leicester of Anderlecht samenspelen."