Domenico Tedesco is lyrisch over één speler na nederlaag tegen Slovakije

Ook Kevin De Bruyne heeft niet kunnen voorkomen dat de Rode Duivels met de billen bloot gingen in hun eerste groepswedstrijd tegen Slovakije. Bondscoach Domenico Tedesco had na afloop wel lovende woorden voor de aanvoerder.

"Kevin heeft heel goed gespeeld. Met de vervanging van Mangala hebben we hem op de zes gezet en zelfs daar is hij heel belangrijk voor het team", benadrukt Domenico Tedesco die de superlatieven over zijn aanvoerder bovenhaalde.

"Hij weet wanneer hij moet komen, hij weet wanneer hij moet spelen en wanneer hij moet dribbelen. Hij is echt ongelooflijk, hij is top. Je kan hem niet stoppen. Slovakije kon hem ook niet stoppen. Wij hadden veel kansen, sommige gecreëerd door Kevin."

"Het is normaal dat de tegenstander ons spel, onze spelers wil afstoppen. Wij proberen altijd voorbereid zijn op de tegenstander. We incasseerden een doelpunt, met wellicht één schot in de eerste helft en dat was het."

De bondscoach maakte duidelijk dat hij zijn spelers niet echt veel kan verwijten. Er was één element dat hij aanhaalde waar het beter had gemoeten, met name de afwerking.

Twee goals van Romelu Lukaku werden afgekeurd na een VAR-interventie en Lukaku, Trossard en Bakayoko lieten niet te missen kansen liggen. Het besluit van Tedesco is dan ook helder: "Normaal verliezen we deze wedstrijd nooit".