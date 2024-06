Bondscoach Slovakije spreekt klare taal over Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Slovakije heeft maandag verrassend met 0-1 gewonnen tegen België. Bondscoach Francesco Calzona was uiteraard zeer gelukkig met de onverhoopte overwinning, maar sprak ook duidelijke taal over de Rode Duivels.

"Ik ben verheugd na deze overwinning. We moesten in de tweede helft aanklampen, maar dat was ook te verwachten tegen een sterke tegenstander. Het team heeft zonder schrik gevoetbald en gedaan wat moest."

De bondscoach van Slovakije was niet enkel blij voor zichzelf, maar voor het hele team. "Het is een belangrijke zege voor mij persoonlijk, maar ik ben vooral blij voor de spelers die elke dag hard werken."

Slovakije kraakte en twee Belgische goals werden na een VAR-interventie afgekeurd. "Ik heb aan het team gevraagd om te voetballen, we hebben voldoende kwaliteit. België heeft onze speelstijl bestudeerd en ons in de problemen gebracht."

"We wilden van achteruit opbouwen, maar het was te verwachten dat we het moeilijk zouden hebben tegen een sterk land als België."

België heeft kwaliteiten om ver te geraken

Calzona sprak verder nog heel duidelijke taal over de kwaliteiten van de Rode Duivels, die hij nog altijd als outsider ziet. "Het geeft een geweldig gevoel om tegen België te winnen, zij hebben de kwaliteiten om ver te geraken in dit tornooi."

"Wij kunnen het toplanden echt wel moeilijk maken. Een land als België brengt veel goede voetballers voort, makkelijk was het niet. Er is nog steeds een kloof, maar de kleinere landen maken progressie."