Bart Verbruggen bedankt iemand van zijn periode bij RSC Anderlecht voor succes bij Oranje

Bart Verbruggen is op dit EK de eerste doelman van Nederland. En daarvoor is hij iemand van zijn tijd bij RSC Anderlecht dankbaar.

Bondscoach Ronald Koeman wachtte bijzonder lang om zijn eerste doelman voor het EK in Duitsland aan te duiden, maar uiteindelijk viel zijn keuze op Bart Verbruggen, in het verleden nog aan de slag bij RSC Anderlecht.

De keeper was vandaag één van de Nederlandse spelers die de pers moest te woord staan, in aanloop naar het duel met Frankrijk komende vrijdag om 21 uur. Verbruggen dankt zijn succes naar eigen zeggen iemand van bij paarswit.

“Ik heb ooit een trainer gehad, Vincent Kompany, en die zei altijd: ‘Don’t believe the hype, don’t believe the drama’. Dat vond ik eigenlijk wel een heel mooie uitspraak”, zo klinkt het bij de doelman van Oranje.

“Wat hij daarmee bedoelde, was: weet je, als je de hemel ingeprezen wordt, blijf rustig want ze goed ben je nog niet. En als je kritiek krijgt, blijf dan ook rustig want zo slecht ben je ook niet. Dat is een uitspraak waar ik nog wel regelmatig aan terugdenk omdat ik daar helemaal achtersta.”

De voorbije dagen kreeg Verbruggen enorm veel lof voor zijn prestaties. “Ik weet dat het voor mezelf werkt als ik een bepaalde continuïteit heb. Het is leuk om lovende kritiek te krijgen, maar je moet oppassen dat je niet gaat zweven. Dan helpt het mij om niet te veel te lezen.”