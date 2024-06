📷 OFFICIEEL "Nooit een andere optie": Speler tekent contract bij Beerschot

Davor Matijas tekent bij voor twee seizoenen in Beerschot. De Kroatische doelman ligt zo dus onder contract tot medio 2026 op 't Kiel.

Matijas startte afgelopen seizoen alle wedstrijden voor Beerschot onder de lat. Daarin hield hij 9 keer de nul op 32 matchen in de competitie en de Beker van België. Aan dat goede seizoen, wordt nu dus een verlengstuk gebreid.

“Er was voor mij nooit een andere optie dan bijtekenen bij Beerschot”, glimlacht Davor Matijas bij de ondertekening van zijn nieuw contract, zo staat te lezen op de website van de ploeg.

“Ik had een goed gesprek met de coach en ik wist dat hij mij wilde behouden. Er was wel wat interesse van andere teams, maar daar was ik eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik heb aan mijn makelaar gezegd dat hij mij niets moest vertellen over andere ploegen. Ik wilde absoluut bij Beerschot blijven. Ik denk dat dit de perfecte plek is voor mij om te blijven groeien.”

“Ik voel mij hier echt goed. Ik woon nu vijf jaar in Antwerpen en voor mij is het gewoon thuis geworden. Ik ga nog regelmatig terug naar Split in Kroatië, maar dat is eigenlijk enkel om mijn familie en vrienden daar te zien. Antwerpen zit gewoon in mijn hart. Ik voelde mij ook heel goed bij Beerschot. Het afgelopen seizoen was het beste uit mijn carrière. De steun en liefde die ik hier voel vanuit de club en de fans zijn voor mij enorm belangrijk.”

Manneke van ‘t seizoen

“Davor was voor ons één van de jongens die we graag wilden behouden”, vertelt hoofdcoach Dirk Kuyt. “Ik ben dan ook erg blij dat hij heeft bijgetekend. Hij speelde fantastisch in de Challenger Pro League afgelopen seizoen.”

“Het is niet voor niets dat hij de trofee: Manneke van ’t seizoen kreeg van onze fans. Hij is een gewaardeerde speler en persoonlijkheid die we graag meenemen naar de Jupiler Pro League. Ik kijk er naar uit om samen met hem, en de rest van het team verder te groeien naar een hoger niveau.”