Nieuwe trainer van STVV verrast: "Groot voorbeeld van me is hier nog trainer geweest"

STVV startte maandag met de trainingen voor het nieuwe seizoen. Dat deed het met de nieuwe trainer Christian Lattanzio.

Thorsten Fink ruilde STVV in voor KRC Genk. Met de 52-jarige Italiaan Christian Lattanzio vonden de Kanaries snel een opvolger. Hij werd maandag voorgesteld en leidde meteen ook de eerste training.

STVV was geen onbekende voor hem, zo gaf de Italiaan verrassend mee. “Ik weet dat Raymond Goethals, een groot voorbeeld van mij, hier nog trainer is geweest”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“En dat de mensen in Sint-Truiden vurig zijn, net zoals ik dat ben als Italiaan. En ik weet dat veel grote spelers bij STVV zijn doorgebroken, zoals Wataru Endo en Daichi Kamada”, had hij zijn huiswerk duidelijk goed gemaakt.

STVV mikt op Europe Play-offs

De spelerskern van STVV zal nog de nodige verschuivingen ondergaan, zo beseft Lattanzio heel erg goed. “Ik heb me al verdiept in de huidige kern, maar we zitten in volle transferperiode. Binnen een week of vier zal die kern er misschien helemaal anders uit zien. Ik hou er rekening mee dat er bepaalde spelers zullen vertrekken en bijkomen. En hoe we daarop kunnen inspelen.”

De ambities zijn alvast duidelijk. “Het doel is om in de Europe Play-offs te geraken. Het is belangrijk om een doel voor ogen te hebben, maar we moeten ook zo flexibel zijn om onze doelen bij te stellen als dat nodig is”, besloot de Italiaan.