📷 'Twee nieuwkomers op komst voor Beerschot, waarvan eentje al aan de slag was in JPL'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot speelt het komende seizoen weer in de Jupiler Pro League. Al is er nog veel werk aan de winkel.

Dirk Kuyt opende maandag het nieuwe seizoen voor Beerschot, al moest hij dat op zijn eerste training wel doen met amper 16 spelers, waarvan twee beloften.

De Nederlander panikeert echter niet, want er is volk op komst, zo liet hij weten. En dat blijkt ook te kloppen. Volgens Gazet van Antwerpen komt er een verdediger aan en een nieuwe technische directeur.

Na enkele contractverlengingen is er nu een eerste nieuwkomer. Het gaat om de 24-jarige Brian Plat, die transfervrij overkomt van FC Volendam. De centrale verdediger was dit jaar titularis in de Eredivisie.

Hij tekent in de komende dagen een contract voor meerdere seizoenen en was maandag al aanwezig op het oefencomplex van Beerschot.

Ook een opvolger voor Gyorgy Csepregi als technisch directeur zit in de pijplijn. Dat wordt Benjamin Ehresmann die al voor Leipzig, New York, Philadelphia, Den Bosch en KV Oostende werkte. Ook hij vertoeft al in het land.