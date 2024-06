Coach Dirk Kuyt haalt aan wat hem beloofd is: "Heel goede voorwaarden"

Dirk Kuyt promoveerde afgelopen seizoen met Beerschot naar de 1A. Er was even twijfel over de toekomst van de coach, maar hij tekende uiteindelijk toch bij. Nu wil hij mooie dingen waarmaken in de Jupiler Pro League.

Beerschot speelde nog voor het einde van het seizoen kampioen in de Challenger Pro League. Op die manier verzekerden Dirk Kuyt en zijn troepen zich van een promotie naar 1A. De club wil zich toch nog flink versterken met oog op volgend seizoen. "De komende dagen en weken zullen er zeker nog een aantal versterkingen bijkomen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. Kuyt nam over in december nadat Andreas Wieland plots verrassend vertrok. Hij deed het meteen erg goed en maakte indruk. Volgend seizoen wil dat opnieuw doen in de Jupiler Pro League. "Ik wil voortborduren op het succes van vorig seizoen. Ik ben een klein halfjaartje in dienst bij de club. En heb bij mijn intrede gezegd dat als de voorwaarden goed zijn, ik hier graag voor de lange termijn wil blijven", ging hij nog wat in op zijn toekomst. "Dat was de eerste dagen en weken na het kampioenschap onduidelijk, maar nu heb ik die duidelijkheid gekregen met hele goede voorwaarden. Ik wil de club naar een plaats brengen waar het thuishoort: een stevige positie in 1A", besluit hij met veel ambitie.