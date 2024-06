Slovaakse middenvelder van KRC Genk zegt wat zege tegen Rode Duivels voor zijn land betekent

Patrik Hrosovsky kwam niet in actie tegen de Rode Duivels. Toch was hij ontzettend tevreden met de 1-0-overwinning.

Geen Patrik Hrosovsky tegen de Rode Duivels. De middenvelder van KRC Genk kwam niet van de bank, maar genoot wel heel erg hard van de overwinning van zijn Slovakije.

Het was dan ook met een big smile dat hij de Belgische pers te woord stond. “Natuurlijk hebben we een feestje gebouwd in de kleedkamer”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg. “Slovakije is een klein land en België staat derde op de FIFA-ranking. Dit is dus echt wel een grote overwinning voor ons.”

Hrosovsky wist toen nog niet of hij felicitaties vanuit ons land gekregen had met de overwinning die hij met Slovakije pakte. “Ik moet mijn telefoon nog eens checken of er felicitaties uit Genk zijn binnengekomen, daar heb ik nog geen tijd voor gehad”, lachte hij.

Rode Duivels favoriet groepswinst

Slovakije heeft drie bonuspunten gepakt, maar moet zeker nog vol aan de bak in de twee resterende matchen. Van euforie is er volgens de middenvelder van de Limburgers helemaal nog geen sprake en ook de dromen worden nog opgeborgen gehouden.

“We hebben getoond dat we klaar zijn om ons te weren en het doel blijft om de groepsfase te overleven. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen en België blijft toch nog steeds favoriet om de poule te winnen”, besloot hij.