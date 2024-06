Doelman van Slowakije neemt één van de Rode Duivels in bescherming: "Val hem niet aan!"

Martin Dubravka was in de zevende hemel na de overwinning van Slowakije tegen onze Rode Duivels. De doelman van Newcastle heeft echter meer dan eens gedacht dat hij verslagen zou worden.

Op twee verschillende momenten gered door de VAR, één keer geholpen door een teamgenoot op de doellijn, had Martin Dubravka geluk na de overwinning op de Rode Duivels.

Het gebrek aan succes aan Belgische kant mag het sterke optreden van de Slowaakse keeper niet teniet doen. In totaal maakte hij vijf reddingen, waaronder een paar op Romelu Lukaku. "De eerste redding was het moeilijkst," bevestigt hij trouwens.

Hij wil echter niet alleen de aandacht op zijn prestatie vestigen na zo'n collectieve overwinning: "België blijft een zeer sterk team. Ik heb mijn duel met Lukaku gewonnen, maar het was vooral teamwork om alle Belgische talenten onder controle te houden".

Dubravka steunt Casteels

Uit solidariteit had hij zelfs een woord over voor Koen Casteels, die het beu is om vergeleken te worden met Thibaut Courtois. "In België zullen ze zeggen dat Courtois ons doelpunt had gestopt. Ik weet het niet, want ik heb de actie niet echt goed gezien. Maar val hem niet aan."

Bij het doelpunt had Casteels pech doordat hij een eerste schot in de voeten van de doelpuntenmaker terugstuurde. Vervolgens maakte hij het goed door met een zeer stevige hand een duivelse volley te stoppen: "Ik onthoud vooral die redding. Het was prachtig," bevestigt Dubravka.