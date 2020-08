Ook Jacky Mathijssen kiest voor enkele nieuwe namen, Charles De Ketelaere kan debuut maken

En net als Roberto Martinez heeft Jacky Mathijssen voor enkele opvallende namen gekozen. Zo krijgen Ahmed Touba, Joseph Eppiah en Mardochee Nzita straks hun eerste selectie bij de nationale beloften.

Ook voor Charles De Ketelaere en Antoine Colassin is het de eerste keer dat zij erbij zijn. De twee jonkies van Club Brugge en Anderlecht kent Mathijssen goed van bij de U19.

📝 Here are 23 names for our #U21EURO Qualifier against Germany 💪 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/PWtfGsBApr