'Neymar ruikt een enorme kans en zet PSG meteen aan het werk om Messi binnen te halen'

Paris Saint-Germain laat er geen gras over groeien. De Franse grootmacht heeft de voorbije uren al onderhandeld met Lionel Messi. Het is Neymar die de drijvende kracht is achter het circus.

Lionel Messi liet FC Barcelona eerder vandaag weten dat hij wil vertrekken. Dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen. Volgens de Spaanse kranten is het Neymar die De Vlo heeft overtuigd om te vertrekken. Het leek er lange tijd op dat Neymar zou terugkeren naar Camp Nou, maar Barça heeft de financiële middelen niet om de Braziliaan terug te halen. Omgekeerd: PSG heeft de middelen wél om Messi naar Parijs te halen.