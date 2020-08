Hét nieuws van het jaar! 'Messi heeft Barcelona formeel om vertrek gevraagd, dat vanavond meteen crisisberaad plant'

Lionel Messi wil FC Barcelona verlaten. Dat heeft de Argentijnse superster eerder vandaag ook formeel laten weten. De Catalaanse grootmacht houdt vanavond al meteen crisisberaad.

Lionel Messi heeft eerder vandaag per fax laten weten dat hij FC Barcelona wil verlaten. RAC1 weet dat hij het Catalaanse bestuur heeft gevraagd om hem gratis te laten vertrekken als erkenning voor zijn bewezen diensten.

Barça is echter niet van plan om de Vlo zonder slag of stoot te laten vertrekken. Er staat vanavond al meteen een dringende Raad van Bestuur op het programma in Camp Nou. Wordt ongetwijfeld vervolgd.