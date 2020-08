OFFICIEEL: Chelsea haalt linksachter weg bij Leicester City

Chelsea is aan een indrukwekkende transferzomer bezig. Eerder haalde de Engelse club Timo Werner en Hakim Ziyech weg bij RB Leipzig en Ajax en nu komt Ben Chilwell over van Leicester City. Ook Thiago Silva, Kai Havertz en Malang Sarr zijn nog onderweg.

De transfer hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Ben Chilwell verlaat Leicester City en heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij Chelsea. De Engelse topclub zou zo'n 55 miljoen euro betaald hebben voor de linksachter.

Chilwell is al de derde transfer van Chelsea deze zomer, want eerder haalden ze ook al Timo Werner en Hakim Ziyech. Chilwell zal ook niet de laatste transfer worden, want volgens de bekende journalist Fabrizio Romano zijn ook Thiago Silva, Kai Havertz en Malang Sarr op weg naar Stamford Bridge.