De drie opties van Lionel Messi: de grootse terugkeer, de centen of G.O.A.T.

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor FC Barcelona. De voorbije dagen werd de internationale media overspoeld met transfergeruchten. Maar eigenlijk heeft de Argentijn drie opties. Of... vier als je er een verlengd verblijf bij FC Barcelona zou bijnemen.

Optie 1: Terugkeer naar Argentinië

Het staat in de sterren geschreven dat Lionel Messi ooit het shirt van Newell’s Old Boys moet dragen. De Argentijnse eersteklasser is de jeugdclub van De Vlo, maar hij speelde er nooit voor het eerste elftal.

Messi heeft zelf ook altijd gezegd dat hij op een dag zal terugkeren naar zijn vaderland. De vraag is natuurlijk of hij dat nu al wil doen. De Argentijn is er tenslotte nog maar 33 en heeft nog enkele seizoenen in de tank zitten.

Optie 2: Héél véél geld scheppen

Qatar, Saoedi-Arabië, China, Japan, de Verenigde Staten,... U mag het zelf invullen. Twee clubs worden alvast nadrukkelijk naar voren geschoven.

Zo wordt een hereniging met Andres Iniesta bij Vissel Kobe niet uitgesloten. Ook Xavi - de voormalige middenvelder is actief als coach van Al-Sadd - heeft oren naar de komst van Messi.

Optie 3: G.O.A.T.

De derde optie is niet alleen de moeilijkste weg, maar ook meteen de keuze waarop iedere voetbalfan hoopt. Messi bewees in La Liga al de beste (ter wereld) te zijn, maar ook wij willen hem eens in een andere competitie zien spelen.

Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Juventus,... Er zijn maar enkele clubs die hem kunnen betalen, maar het zou een absoluut hoogtepunt betekenen om hem elders de pannen van het dak te zien spelen. Voor de volledigheid: volgens de geruchtenmolen liggen de Citizens voorop om hem binnen te halen.