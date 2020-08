Paul Pogba niet in Franse selectie door positieve coronatest

Paul Pogba is besmet met het coronavirus. Het nieuws raakte vandaag bekend door het feit dat de Franse superster niet is opgenomen in de Franse selectie. Wie er wel opnieuw bij is, is Anthony Martial. De aanvaller van Manchester United is er voor de eerste keer sinds 2018 opnieuw bij.

Didier Deschamps heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de Franse nationale ploeg. In deze selectie is geen plaats voor Paul Pogba, want de centrale middenvelder van Manchester United zou besmet zijn met het coronavirus. Het is afwachten of hij speelklaar zal geraken voor de eerste competitiewedstrijd van de Engelse topclub op 19 september. Wie er wel bij is, is Anthony Martial. De ploegmaat van Pogba bij Manchester United heeft zijn eerste selectie beet sinds 2018. De 17-jarige Eduardo Camavinga, Houssem Aouar en Dayot Upamecano zijn er voor de eerste keer bij. Les Bleus seront de retour lundi !! 🤩 #FiersdetreBleus #SUEFRA #FRACRO pic.twitter.com/EI97sEvYh6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2020