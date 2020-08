Een "kinderdroom" komt uit voor Thomas Kaminski

Thomas Kaminski gaat zijn carrière in Engeland voortzetten. Hij zal vanaf nu uitkomen voor Blackburn Rovers. Kaminski is naar eigen zeggen zeer tevreden met deze transfer, want het was voor hem een kinderdroom om in Engeland te voetballen.

Sinds woensdag is het officieel, Thomas Kaminski heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Blackburn Rovers en hij zal volgend seizoen in the Championship spelen. Hij komt echter niet op onbekend terrein. "Ik ken de geschiedenis van de club goed. Toen ik jong was, keek ik elke zondag met mijn broer naar Match of The Day, dus ik ken Blackburn goed", legt hij uit.

En toen de gelegenheid zich voordeed om zich bij Rovers aan te sluiten, aarzelde hij niet. "Het is een kinderdroom voor mij om in Engeland te spelen. Voor mij is Engeland het voetballand bij uitstek."

En nu kijkt hij uit naar the Championship (de Engelse tweede klasse). "Een zeer competitief kampioenschap," zegt hij. "Het is een harde competitie en dat is waarom zo veel spelers hier zo graag willen spelen."