Cristiano Ronaldo zorgt voor duidelijkheid: "Klaar om Italië, Europa en de wereld te veroveren"

Cristiano Ronaldo zal ook volgend seizoen voor Juventus spelen. Ondanks de titel werd het een ietwat teleurstellend seizoen voor de Oude Dame. Er werd al danig gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de Portugese superster.

Mede door de komst van Andrea Pirlo als T1 werd de vraag gesteld of er in Turijn nog toekomst was voor de inmiddels 35-jarige wereldvedette.

Op zijn Instagrampagina heeft Cristiano Ronaldo vrijdag voor duidelijkheid gezorgd. "Ik ben klaar voor mijn derde seizoen bij Juventus", laat de Portugees weten.

Hoofddoel volgend seizoen zal ongetwijfeld de Champions League zijn. De laatste Beker met de Grote Oren van Juventus dateert alweer van 1996. Onlangs werd Juve er in de achtste finale uitgekegeld door Olympique Lyon, wat tot het ontslag van Sarri leidde.

"We zullen er alles aan doen om Italië, Europa en de wereld te veroveren", klinkt het strijdvaardig bij Cristiano Ronaldo.