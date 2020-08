🎥 Trainer maakt zich kwaad op eigen speler: "Doe normaal man!"

In België mag de competitie dan wel opnieuw begonnen zijn, in Nederland spelen de clubs nog volop oefenwedstrijden tegen elkaar. Afgelopen week nam Eredivisie-club Heracles het op tegen tweedeklasser Telstar.

Het werd 4-0 voor Heracles, maar achteraf werd er vooral gepraat over één bepaalde actie: een tackle van Telstar-speler Roscello Vllijter.

De speler maakt een harde overtreding wanneer een Heracles-speler zich langs de lijn doorzet. Trainer Andries Jonker beseftie meteen dat het een stevige tackle was van zijn speler. "Vlijter, Vlijter!", roept hij om de aandacht van zijn speler. "Doe normaal man! Dit wil ik niet zien, of ik haal je eraf", valt te horen in het lege stadion.

Na de wedstrijd komt Jonker nog even terug op de fase. "Dit soort overtredingen in dit soort wedstrijden zijn uit den boze. We dachten dat we die ongecontreleerde overtredingen afgeleerd hadden, maar dit is er opnieuw zo eentje", zegt de trainer.