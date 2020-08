Neymar 'bedriegt' sponsor Nike na 15 jaar en die stoppen samenwerking per direct

Nike werkt niet langer samen met de Braziliaanse stervoetballer Neymar. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde aan AFP dat de samenwerking na vijftien jaar is stopgezet. Dat schrijft Belga in een persbericht.

“Neymar is niet langer een atleet van Nike”, schreef Josh Benedek in een mail aan het Franse persbureau. Meer details gaf de woordvoerder niet. Nike ging in zee met Neymar toen hij amper dertien was. De aanvaller moest toen nog debuteren voor Santos, de mythische club van Pelé uit de staat Sao Paulo. Op dat moment maakte de jonge Neymar wel al furore op het internet met video’s van zijn dribbels.

Volgens verschillende media zou de 28-jarige PSG-spits onderhandelingen voeren met Puma, de Duitse rivaal van Nike. Het magazine Forbes schat de inkomsten van Neymar dit jaar op 95,5 miljoen dollar (inclusief sponsoring), waarmee hij op de zevende plaats prijkt in de lijst van best betaalde beroemdheden. Neymar zelf bevestigde de breuk nog niet.