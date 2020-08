Emile Samyn begon op de bank, maar loodste Lierse K. voorbij RWDM: "Dit maakt veel goed"

Lierse K. verbaast vriend en vijand bij de competitiestart in 1B. Na een gelijkspel bij Westerlo wonnen de Pallieters zaterdag in eigen huis tegen RWDM (4-2) na een spektakelstuk.

Emile Samyn scoorde de 3-2 en had zo een groot aandeel in de zege van Lierse K. Opmerkelijk: de jonge aanvaller stond nog maar net op het veld en scoorde met zijn eerste baltoets van de wedstrijd. Hij begon als invaller.

"Uiteraard is dat niet de favoriete plaats van een voetballer", geeft Samyn toe in GvA. "Dus is het belangrijk om je steeds te tonen bij een invalbeurt. Dat probeer ik te doen. Die eerste treffer maakt veel goed, want het heeft onze ploeg enorm geholpen."

En zo start Lierse Kempenzonen met een vier op zes aan de competitie, wat de stoutste dromen overtreft. "Momenteel is het wel even genieten", aldus Samyn. "Wij zullen niet gaan zweven, hier heerst realisme. Beleving, wil om te winnen en kameraadschap, dat zijn onze grote troeven."