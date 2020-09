De Bruyne ontbreekt op training bij Rode Duivels maar heeft daar een goede reden voor

De Rode Duivels hebben zich gemeld voor de eerste training, maar die is zonder Kevin De Bruyne verlopen.

De Rode Duivels nemen het in de Nations League zaterdag op tegen Denemarken in Kopenhaden en volgende dinsdag in Brussel tegen IJsland. Maar het is niet zeker of die wedstrijden wel met De Bruyne gespeeld zullen worden.

De speler van Manchester City kreeg van Martinez enkele dagen verlof omdat zijn vrouw Michelle hoogzwanger is. Het is dus nog maar de vraag of hij opnieuw zal aansluiten bij de groep.

het was overigens maar een kleine selectie op de eerste training. Lukaku, Meunier en Eden Hazard bleven in de fitness. Op de veldtraining waren maar een tiental spelers aanwezig.