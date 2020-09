Meunier haalt ongemeen hard uit naar Nations League: "Dit is niet vol te houden! Of ik er warm voor loop? Pas du tout!"

Thomas Meunier is een man die nooit een blad voor de mond houdt. Hij had de vraag of de Nations League hem eigenlijk wel interesseerde duidelijk verwacht, want het antwoord kwam er heel vlotjes uit.

"Of ik er warm voor loop? Pas du tout!", reageerde Meunier met het hart op de tong. "Het is pure business! Het is gewoon wat matchen spelen om de kalender wat vol te krijgen. Maar die kalender zit al vol genoeg. Er is wel een beker aan verbonden, maar wat stelt dat voor?", vroeg hij zich openlijk af.

Axel Witsel zat er een beetje met verbazing naar te luisteren, want die hield zich meer op de vlakte. Maar Meunier bleef doorgaan. "Het is niet vol te houden. Oudere spelers weten al te doseren, maar jonge gasten van 20-21 gaan hier last mee krijgen. Je ziet er nu al die om de zes maanden geblesseerd zijn of zelfs kraakbeenproblemen hebben. Of spelers die voor het minste geopereerd moeten worden."

Meunier kent zichzelf en gaat dan ook geen twee matchen spelen. "Ik zeker niet. Dat is ook al afgesproken met Dortmund. Kijk, het voetbal wordt hier niet beter van."