Witsel betreurt beslissing Kompany: "Met of zonder Vincent op het veld, dat merkten we. Hij was een heel belangrijke speler voor ons"

België neemt het zaterdag in de Nations League op tegen Denemarken. Dat zal het doen zonder Vincent Kompany, die besloot om zijn spelerscarrière te beëindigen en zich vol op zijn rol als T1 te focussen bij Anderlecht.

Axel Witsel draait, net als Vincent Kompany, al een tijdje mee bij de Rode Duivels. Aan RTBF legt de ex-Rouche de rol uit die de huidige T1 van Anderlecht heeft gespeeld op, maar zeker ook naast het veld al die jaren bij de nationale ploeg.

"Ongetwijfeld was het de beste keuze voor Vincent zelf. We wensen hem al het beste toe in zijn nieuwe rol. Wat ik vooral zal missen? Zijn leiderschap. Hij had veel ervaring in huis en sprak veel met de andere spelers. Met of zonder Vincent op het veld, dat merkten we. We zullen zijn afwezigheid samen moeten compenseren.”

Anderen moeten opstaan

Jason Denayer, die zaterdag in de basis verwacht wordt, is zo'n jongen die de lacune kan proberen in te vullen. "We zullen er wel een oplossing voor vinden, ook omdat we er de spelers voor hebben. Vincent was natuurlijk een maat, een heel belangrijke speler voor ons. Ik was toch wel verrast met zijn beslissing ermee te stoppen."