van de Beek eert onfortuinlijke ex-ploeggenoot bij zijn transfer naar Manchester United: "Dit is iets speciaals voor mij"

De overgang van Donny van de Beek naar Manchester United werd op woensdag officieel beklonken. De middenvelder moet één van de voortrekkers worden bij the Red Devils en toont meteen zijn goed hart.

De ex-Ajacied kiest bij de Engelse topclub voor rugnummer 34. Dat is het oude nummer van Abdelhak Nouri, zijn gewezen ploegmaat bij de Amsterdammers die in een oefenwedstrijd in elkaar zakte en zo blijvende hersenschade opliep.

“Dit is iets speciaals voor mij”, verklaart Van de Beek. “Ik heb een goede band met zijn familie en zijn broer is een van mijn beste vrienden. Daarom heb ik gekozen voor zijn oude nummer op mijn shirt. Ik wil goede herinneringen maken met dit nummer.”